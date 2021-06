Mercedes e un GP d'Austria "diverso". Allison rincuora Lewis: "Novità in arrivo" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Spielberg - 2 è destinata a essere un copione che si ripete, il GP d'Austria come quello in Stiria. O forse no, non del tutto perlomeno. Ci sperano in Mercedes. Variabili in arrivo, anzitutto una ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Spielberg - 2 è destinata a essere un copione che si ripete, il GP d'come quello in Stiria. O forse no, non del tutto perlomeno. Ci sperano in. Variabili in, anzitutto una ...

Advertising

SkySportF1 : ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ?… - autosprint : #Mercedes e un #GP d'#Austria 'diverso'. #Allison rincuora #Lewis: 'Novità in arrivo' - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Austria- Anteprima Mercedes: Toto Wolff: “Abbiamo ancora tante possibilità” #F1InGenerale - F1inGenerale_ : F1 | GP Austria- Anteprima Mercedes: Toto Wolff: “Abbiamo ancora tante possibilità” #F1InGenerale - FormulaPassion : #F1 | La #RedBull ha usato la stessa frase scelta dalla #Mercedes nel 2020 per festeggiare il successo casalingo do… -