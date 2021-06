Mercedes | Allison annuncia nuovi aggiornamenti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il direttore tecnico della, James, hato che il team porterànelle prossime gare. Una scelta che va contro le dichiarazioni di Wolff nel post Gp di Stiria. Red Bull: lo sviluppo della monoposto non si fermerà: quali sviluppi ci saranno sulla vettura? Al termine del gran premio di Stiria, Lewis Hamilton aveva espresso la necessità disulla W12 per essere in grado di combattere la Red Bull. Non si è fatta attendere la risposta del team principal Wolff che ha dichiarato ...

automotorinews : ??? #F1, sul futuro di #Bottas James #Allison 'rassicura' ??? Così il direttore tecnico della #Mercedes: 'Valtteri m… - autosprint : #Mercedes e un #GP d'#Austria 'diverso'. #Allison rincuora #Lewis: 'Novità in arrivo' - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: secondo #Allison #Bottas si merita il sedile #Mercedes - FormulaPassion : #F1: secondo #Allison #Bottas si merita il sedile #Mercedes - LiveGPit : #F1 Mercedes, Allison: 'Ci saranno aggiornamenti tecnici' ?? @Pneppe

Ad ammetterlo è stato James, dal prossimo 1 luglio Chief Technical Officer, sottolineando come le parole pronunciate recentemente dal team principal Toto Wolff sia state mal ......non credere nemmeno un po' alla sceltadi arrivare ad Abu Dhabi con la W12 che si ritrovano oggi. Sterzi a parte: Visto? Hamilton non è mica ET Aggiornamenti sì, già pianificati Poi,:...Più o meno direttamente Lewis Hamilton aveva chiesto a gran voce di apportare delle modifiche alla sua monoposto per cercare di contrastare lo strapotere della Red Bull. Detto fatto. La scuderia della ...Dalle gomme una mescola più morbida al lavoro possibile sull'assetto, in Mercedes si preparano al secondo GP al Red Bull Ring. James Allison indica gli sviluppi che arriveranno sulla W12, tra aspetti ...