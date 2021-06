Meno soldi al cashback, più ai lavoratori a rischio. Può M5s dire di no? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Quando mancano venti minuti al preconsiglio dei ministri convocato a palazzo Chigi alle due e mezzo del pomeriggio, la viceministra dell’Economia in quota 5 stelle Laura Castelli è a Montecitorio. Incrocia un gruppo di giornalisti e spiega che si sta lavorando alla “piccola rivoluzione” del cashback, non per bloccarlo ma per migliorarlo. A un centinaio di metri di distanza, sul tavolo del preconsiglio, è pronta la bozza di un decreto che all’articolo 1 recita: “Sospensione del programma cashback”. La protesta grillina dura da tre giorni, da quando Mario Draghi ha comunicato alla cabina di regia che l’operazione con copyright Conte-Casalino sarebbe stata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Quando mancano venti minuti al preconsiglio dei ministri convocato a palazzo Chigi alle due e mezzo del pomeriggio, la viceministra dell’Economia in quota 5 stelle Laura Castelli è a Montecitorio. Incrocia un gruppo di giornalisti e spiega che si sta lavorando alla “piccola rivoluzione” del, non per bloccarlo ma per migliorarlo. A un centinaio di metri di distanza, sul tavolo del preconsiglio, è pronta la bozza di un decreto che all’articolo 1 recita: “Sospensione del programma”. La protesta grillina dura da tre giorni, da quando Mario Draghi ha comunicato alla cabina di regia che l’operazione con copyright Conte-Casalino sarebbe stata ...

