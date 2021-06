Mega holding dell' evasione | sequestrati beni per 7 milioni a Catania

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mega holding

Gazzetta del Sud

Beni per 7 milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania in tre regioni (Lombardia, Lazio e Sicilia) e in cinque provincie (Brescia, Roma, Catania, Ragusa e ...Così come il megainvestimento nella Gigafactory , ilimpianto per la produzione di batterie ...finanziaria dell'intero gruppo portando tutte le attività sotto il cappello di una, sull'...Nel mirino Antonio Paladino e Massimiliano Longo, presidente dell’associazione datoriale Confimed Italia, Confederazione imprenditori del Mediterraneo, e responsabile dello Studio Fla.Il gruppo, che controlla marchi come B&B Italia, Azucena, Arclinea e Flos, inaugura nella capitale danese D studio, il primo punto vendita multibrand ...