Medici ottengono proseguo Comando. Tribunale condanna azienda sanitaria a Matera.

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 30 giugno 2021)diaccoglie ricorso di due dirigentiAsm e annulla il diniegole, soddisfazione Fials. Il Segretario FialsGianni Sciannarella, il Segretario Fials Adms, Angelo Fracchiolla e il Segretariole Fials, Marco Bigherati in una nota esprimono soddisfazione per le ordinanze della sezione del Lavoro deldicon cui è stato accolto il ricorso urgente dei due dirigentiaderenti a Fials, rappresentati in giudizio dall’Avvocato Gaetano Giampalmo, e che hanno ...