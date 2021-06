Mediaset Infinity va su TIMVISION: firmato accordo per tre anni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mediaset e TIM comunicano di aver firmato un accordo pluriennale per la distribuzione non esclusiva dell'app Mediaset Infinity sulla piattaforma TIMVISION, a partire dal primo luglio. La partnership ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021)e TIM comunicano di averunpluriennale per la distribuzione non esclusiva dell'appsulla piattaforma, a partire dal primo luglio. La partnership ...

Advertising

MediasetPlay : Vi siete persi gli episodi di ieri di Mr Wrong? Li trovate tutti su Mediaset Infinity! - MediasetPlay : Siete pronti per un doppio appuntamento con Mr Wrong? Vi aspettiamo nel pomeriggio e in prima serata su #Canale5!… - MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - Sorrisoperenne4 : @elisagioia @edser_manips pure nella pubblicità dell’app Mediaset Infinity mi hanno messo il signor sbagliato ?? - ComunicareDigit : RT @Digital_Day: Un altro incrocio nella lotta per la TV del futuro. TIM guadagna un tassello fondamentale -