Max Pezzali si inginocchia agli Europei | a Lignano prima la partita del concerto

Advertising

radiocalabriafm : MAX PEZZALI - IL MIO SECONDO TEMPO - Dazheman : Max Pezzali / 883 - Hanno ucciso l'Uomo Ragno (Official Video) - Gworldmywrld : Max Pezzali a quest'ora no però mamma ti prego, trova altra roba così mi viene da piangere. Mi fai sentire vecchia ma che sono ste canzoni - ilaria070678 : Max Pezzali - L'universo tranne noi [Official Lyric Video] - ingiro_concerti : 02/07/2021 - Max Pezzali - Lignano Sabbiadoro (Udine) -

Ultime Notizie dalla rete : Max Pezzali

gonews

Dalla montagna si torna in piazza del Duomo dove alle 21,30 per l'edizione 2021 del Pistoia Blues Festival con il concerto di. Il programma prosegue lunedì 5 Luglio alle 18,30 nel ...Venerdì 2 luglio il re del pop sarà a Lignano per il debutto del tour. Anchesi inginocchia agli Europei di calcio . Non nel senso della nota forma di protesta messa in campo, è il caso di dire, dai giocatori delle squadre in gara per accendere i riflettori sulle ...Tra le iniziative, domenica 4 luglio in piazza del Duomo e nelle vie centrali dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà la sfilata di auto Lamborghini “Bulldays 2021”; alle 21.30 per l’edizione 2021 del Pistoia ...RASSEGNE Fila a nanna fino al 30 GIUGNO RASSEGNE Max Pezzali, Nek e Alberto Sordi: divertimento estivo per tutti i gusti! fino al 04 LUGLIO ...