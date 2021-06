Massimo Galli | chi è | età | virologo | politica | vita privata

(Di mercoledì 30 giugno 2021), professore e infettivologo presso l’Ospedale Sacco di Milano, sarà ospite presso il format televisivo Accordi e Disaccordi, in onda su NOVE, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Il professorè divenuto molto popolare dai primi giorni della pandemia dovuta al Covid 19, ed in breve tempo è diventato uno degli esperti del settore più seguiti.è nato a Milano l’11 luglio 1951. Da giovanissimo è uno studente assennato, particolarmente portato alle materie scentifiche, al punto che decide di iscriversi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia per poi laurarsi nel 1976 e ...

Advertising

nove : Questa sera il Dott. Massimo Galli sarà ospite di @lucasommi72, @AndreaScanzi e @marcotravaglio ad… - antoniodelconte : RT @EliseiNicole: Massimo Galli:”…il vaccino ci proteggerà…” - monfeliangelo : RT @EliseiNicole: Massimo Galli:”…il vaccino ci proteggerà…” - alberto88ca : @ilconterosso1 @lorepregliasco @TwitterSupport E naturalmente chi è che 'segnala' le notizie 'false'? Albert Einste… - mr_pac : RT @mr_pac: «Sono veramente stanco di dover contrastare posizioni di colleghi basate su impressioni e NON su numeri. Bisogna parlare sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

Lo ha detto a L'Unione Sarda il professorSecondoè improbabile che la variante Delta possa causare un'ondata di contagi paragonabile a quelle precedenti. Argomenti trattatisulla variante Deltasulla variante Delta: '...Un'estate di nuovi racconti per tutti. Ecco le serie da non perdere questo mese Un luglio seriale che pare un’inondazione. Complice soprattutto l’arrivo su Sky di un nuovo canale dedicato (Sky Serie) ...“Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa ma dovevo cambiare qualche cosa.” Per ...