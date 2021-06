Maserati - Nuovi allestimenti per Levante, Ghibli e Quattroporte (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Maserati ha rivisitato la gamma di allestimenti dei propri modelli in occasione dell'introduzione del Model Year 2022, ordinabile da luglio. Per Ghibli, Quattroporte e Levante sono ora previsti tre livelli di equipaggiamento denominati GT, Modena e Trofeo, che si abbinano alle varie motorizzazioni a benzina a quattro, sei e otto cilindri già note. Le nuove versioni sono inoltre riconoscibili per la presenza del logo ridisegnato, sfoggiato per la prima volta dalla MC20. GT, Modena e Trofeo. La GT rappresenta il livello di ingresso alla gamma del Tridente ed è proposto su Ghibli e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 30 giugno 2021) Laha rivisitato la gamma didei propri modelli in occasione dell'introduzione del Model Year 2022, ordinabile da luglio. Persono ora previsti tre livelli di equipaggiamento denominati GT, Modena e Trofeo, che si abbinano alle varie motorizzazioni a benzina a quattro, sei e otto cilindri già note. Le nuove versioni sono inoltre riconoscibili per la presenza del logo ridisegnato, sfoggiato per la prima volta dalla MC20. GT, Modena e Trofeo. La GT rappresenta il livello di ingresso alla gamma del Tridente ed è proposto sue ...

