Marotta: “Per Hakimi al PSG siamo in dirittura d’arrivo. Si può chiudere in 24 ore” (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’inaugurazione ufficiale del calciomercato: “Per Hakimi siamo in dirittura d’arrivo, Ausilio ha lavorato molto bene. In un giorno si può arrivare alla conclusione. Sarà doloroso per noi, ma come AD devo interpretare il volere della proprietà. Soprattutto in questo periodo delicato per l’Inter e il calcio”. Foto: sito uff Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ad dell’Inter, Beppe, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’inaugurazione ufficiale del calciomercato: “Perin, Ausilio ha lavorato molto bene. In un giorno si può arrivare alla conclusione. Sarà doloroso per noi, ma come AD devo interpretare il volere della proprietà. Soprattutto in questo periodo delicato per l’Inter e il calcio”. Foto: sito uff Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Marotta: “Hakimi-PSG? Un trasferimento doloroso ma ho l'obbligo di garantire per la società la sostenibilità. Quando Hakim… - furgeTX : RT @90ordnasselA: “Scudetto? Dobbiamo necessariamente tenere alto il vessillo dell’Inter per la storia del club. Dove non arrivano i soldi… - Fraboys69 : RT @marifcinter: Marotta: “Lautaro? Sono iniziati piccoli approcci di rinnovo. Lui e tanti altri sono giocatori giovani su cui punta l'Inte… - _enz29 : RT @marifcinter: Marotta: “Lautaro? Sono iniziati piccoli approcci di rinnovo. Lui e tanti altri sono giocatori giovani su cui punta l'Inte… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Marotta: “Lautaro? Sono iniziati piccoli approcci di rinnovo. Lui e tanti altri sono giocatori giovani su cui punta l'Inte… -