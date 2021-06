Marotta: “Che grande colpo prendere Higuain dal Napoli” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Giuseppe Marotta a Rimini, protagonista all’apertura del calciomercato, parla anche dei suoi colpi migliori. ll direttore sportivo della Juventus dice: “Il mio colpo migliore? L’anno in cui vendemmo Pogba per 105 milioni di euro più 10 di bonus e prendemmo Higuain. Quella fu veramente una operazione molto importante, anche perché Pogba era stato preso a parametro zero e quindi riuscimmo a realizzare una plusvalenza mai vista”. Una cessione, quella di Pogba al Manchester United, favorita grazie all’intermediazione di Mino Raiola. A quanto pare il procuratore fu lautamente compensato per quel trasferimento, facendo diminuire di molto quella ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 30 giugno 2021) Giuseppea Rimini, protagonista all’apertura del calciomercato, parla anche dei suoi colpi migliori. ll direttore sportivo della Juventus dice: “Il miomigliore? L’anno in cui vendemmo Pogba per 105 milioni di euro più 10 di bonus e prendemmo. Quella fu veramente una operazione molto importante, anche perché Pogba era stato preso a parametro zero e quindi riuscimmo a realizzare una plusvalenza mai vista”. Una cessione, quella di Pogba al Manchester United, favorita grazie all’intermediazione di Mino Raiola. A quanto pare il procuratore fu lautamente compensato per quel trasferimento, facendo diminuire di molto quella ...

