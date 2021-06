Mario Rui verso il Galatasaray: domani l'incontro per chiudere la trattativa! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, tramite il proprio sito ufficiale ha parlato del possibile addio di Mario Rui. Il terzino portoghese sembra essere molto vicino al Galatasaray. Ecco quanto evidenziato: "Sirene turche per Mario Rui, in uscita dal Napoli. Dopo quanto anticipato diversi giorni fa, il Galatasaray è in pressing per il terzino sinistro che ha ancora un lungo contratto con il club di De Laurentiis. Tra le due società è stato raggiunto un accordo di massima per 5 milioni più bonus. domani ci sarà l’incontro per trovare la quadratura sull’ingaggio, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, tramite il proprio sito ufficiale ha parlato del possibile addio diRui. Il terzino portoghese sembra essere molto vicino al. Ecco quanto evidenziato: "Sirene turche perRui, in uscita dal Napoli. Dopo quanto anticipato diversi giorni fa, ilè in pressing per il terzino sinistro che ha ancora un lungo contratto con il club di De Laurentiis. Tra le due società è stato raggiunto un accordo di massima per 5 milioni più bonus.ci sarà l’per trovare la quadratura sull’ingaggio, ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, offerta in vista da 5/6 milioni del #Galatasaray per #MarioRui - TuttoMercatoWeb : TMW - Il Trabzonspor guarda in casa Napoli, il club turco vuole Mario Rui - diegocatalano77 : Tra una fetta di anguria e un'albicocca fresca vengo a sapere che il #Napoli ha praticamente venduto Mario Rui ?????? - Spazio_Napoli : Mario Rui verso il Galatasaray: domani l'incontro per chiudere la trattativa! - salihk61 : @GSarayVideo MARIO RUI NAPOLI -