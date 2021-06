Mario Rui, c'è l'offerta di 5 milioni dalla Turchia ed un rischio per il Napoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Stando a quanto riferito dal collega Sky, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Galatasaray avrebbe formulato un'offerta intorno ai 5 milioni di euro per arrivare a Mario Rui. L'esterno portoghese ha collezionato più di trenta presenze con la maglia del Napoli nella scorsa stagione e ha attirato su di sé l'attenzione di alcuni club esteri, fra cui, i turchi. Nel frattempo, rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c'è il rischio che Spalletti debba affidarsi a lui nel ritiro di Dimaro a causa dei tentennamenti sul mercato dei partenopei. Senza nulla togliere al giocatore che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Stando a quanto riferito dal collega Sky, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Galatasaray avrebbe formulato un'intorno ai 5di euro per arrivare aRui. L'esterno portoghese ha collezionato più di trenta presenze con la maglia delnella scorsa stagione e ha attirato su di sé l'attenzione di alcuni club esteri, fra cui, i turchi. Nel frattempo, rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c'è ilche Spalletti debba affidarsi a lui nel ritiro di Dimaro a causa dei tentennamenti sul mercato dei partenopei. Senza nulla togliere al giocatore che ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, offerta in vista da 5/6 milioni del #Galatasaray per #MarioRui - TuttoMercatoWeb : TMW - Il Trabzonspor guarda in casa Napoli, il club turco vuole Mario Rui - SiamoPartenopei : Sky - Mario Rui, trattativa in corso tra Napoli e Galatasaray: i dettagli - SiamoPartenopei : Gazzetta - C'è il rischio che per l'inizio del ritiro Spalletti debba affidarsi a Mario Rui! L'allenatore ha bisogn… - SiamoPartenopei : Sky - Galatasaray su Mario Rui! È in arrivo un'offerta intorno ai 5/6 milioni -