Marco Rossi e lo sfottò social a Francia, Germania e Portogallo: "Ci vediamo in spiaggia" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il CT dell'Ungheria, Marco Rossi, tramite il proprio profilo Instagram, ha inviato un messaggio alle altre tre squadre che facevano parte del girone della sua squadra in Euro 2020, ovvero Germania, Francia e Portogallo: "ci vediamo presto in spiaggia!" Questo a seguito delle rispettive eliminazioni dal torneo delle tre squadre sopracitate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Rossi (@mrRossiofficial) Foto: Profilo Twitter Euro 2020

