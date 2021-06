Malika, cacciata di casa perché lesbica: con soldi della raccolta fondi compra una Mercedes: “Volevo togliermi uno sfizio” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con la sua storia, Malika Chalhy, 22enne toscana cacciata di casa perché lesbica e ripudiata per questo dalla sua famiglia, è entrata nel cuore di tante persone. Una storia di dolore e che ha visto in prima linea tanti personaggi noti pronti a supportarla. Anche economicamente con due raccolte fondi. Qualcosa però scricchiola dopo una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con la sua storia,Chalhy, 22enne toscanadie ripudiata per questo dalla sua famiglia, è entrata nel cuore di tante persone. Una storia di dolore e che ha visto in prima linea tanti personaggi noti pronti a supportarla. Anche economicamente con due raccolte. Qualcosa però scricchiola dopo una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

