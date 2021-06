«Madre»: arriva al cinema uno dei film più adrenalinici di Bong Joon-ho (Di mercoledì 30 giugno 2021) A un anno e mezzo dall’Oscar per Parasite e a poco più di due mesi dall’incarico di presidente di giuria che ricoprirà alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, Bong Joon-ho torna al cinema con un film realizzato nel 2009 che arriva in Italia solo ora, grazie a PFA Films ed Emme Cinematografia. Si chiama Madre, è il suo quarto lungometraggio ed è un thriller un po’ hitchcockiano che ha come protagonista una donna che cerca di dimostrare l’innocenza del figlio, a suo parere ingiustamente accusato dell’omicidio di una minorenne. Il film, che vede l’attrice Kim Hye-ja come mattatrice assoluta, maschera di dolore, risolutezza e tenacia, racconta un amore ai limiti del patologico, ma anche un’ossessione radicata nel tempo. Madre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-ho Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 giugno 2021) A un anno e mezzo dall’Oscar per Parasite e a poco più di due mesi dall’incarico di presidente di giuria che ricoprirà alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, Bong Joon-ho torna al cinema con un film realizzato nel 2009 che arriva in Italia solo ora, grazie a PFA Films ed Emme Cinematografia. Si chiama Madre, è il suo quarto lungometraggio ed è un thriller un po’ hitchcockiano che ha come protagonista una donna che cerca di dimostrare l’innocenza del figlio, a suo parere ingiustamente accusato dell’omicidio di una minorenne. Il film, che vede l’attrice Kim Hye-ja come mattatrice assoluta, maschera di dolore, risolutezza e tenacia, racconta un amore ai limiti del patologico, ma anche un’ossessione radicata nel tempo. Madre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-hoMadre di Bong Joon-ho

