Macquarie lancia nuovo business per investimenti in real estate britannico

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –, il più grande gestore di infrastrutture al mondo, ha costituito Goodstone Living, un’azienda specializzata nello sviluppo immobiliare e nella gestione degli, “per capitalizzare una significativa opportunità di mercato nel settore degli alloggi in affitto nel Regno Unito”, sottolinea l’azienda in una nota. I dettagli dell’operazione non sono noti, ma Bloomberg stima che l’investimento iniziale disia pari a circa 1 miliardo di sterline. Ilsarà guidato da Darryl Flay e Martin Bellinger, fondatori del primo operatore build-to-rent del Regno ...

