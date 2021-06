“Ma il tuo fisico…”. Simona Ventura, primo mare e prime foto. A 56 anni è così (Di mercoledì 30 giugno 2021) Niente e nessuno possono fermare l’inarrestabile energia positiva di Simona Ventura. Certo, delle volte negli anni gli affezionati telespettatori l’hanno vista ‘inciampare’, intristirsi, anche piangere in diretta televisiva. Ma questo è uno dei punti di forza della conduttrice, che l’ha sempre resa vicina al suo pubblico. Di recente, purtroppo, era stata vittima dei temibili leoni da tastiera. Fortunatamente ci sono i suoi tanti fan e, soprattutto, il suo compagno Giovanni Terzi a darle la forza di farsi scivolare addosso questi spiacevoli quanto frequenti episodi. Simona ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 30 giugno 2021) Niente e nessuno possono ferl’inarrestabile energia positiva di. Certo, delle volte negligli affezionati telespettatori l’hanno vista ‘inciampare’, intristirsi, anche piangere in diretta televisiva. Ma questo è uno dei punti di forza della conduttrice, che l’ha sempre resa vicina al suo pubblico. Di recente, purtroppo, era stata vittima dei temibili leoni da tastiera. Fortunatamente ci sono i suoi tanti fan e, soprattutto, il suo compagno GiovTerzi a darle la forza di farsi scivolare addosso questi spiacevoli quanto frequenti episodi....

