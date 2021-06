M5s riunito in assemblea. Parlamentari pentastellati alla finestra

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Al Senato c'è una vasta fetta di eletti che è già al secondo mandato. Se andassero con Grillo non si potrebbero più ricadindare.

Al Senato c'è una vasta fetta di eletti che è già al secondo mandato. Se andassero con Grillo non si potrebbero più ricadindare.Raggiunto l'accordo. Al tavolo a Palazzo Chigi ,da oltre cinque ore tra governo e sindacati sul tema del blocco dei licenziamenti , è stato ... APPROFONDIMENTICashback, l'attacco del...I senatori del Movimento 5 Stelle riuniti a Roma per confrontarsi sullo strappo tra i due leader. La vicepresidente del Senato Paola Taverna difende l’e ...La sospensione solo per 6 mesi: dal luglio 2021 al dicembre 2021. La decisione dopo le proteste del Movimento Cinque Stelle che aveva giudicato lo stop «un errore» ...