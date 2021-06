M5s, riunione degli eurodeputati: 'Evitare drammatica spaccatura' (Di mercoledì 30 giugno 2021) 'Si deve fare di tutto per Evitare drammatiche spaccature'. E' la conclusione di una 'lunga e costruttiva' riunione degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, dopo la guerra di nervi tra Beppe Grillo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) 'Si deve fare di tutto perdrammatiche spaccature'. E' la conclusione di una 'lunga e costruttiva'del Movimento 5 Stelle, dopo la guerra di nervi tra Beppe Grillo ...

Advertising

ilriformista : Il video irrompe nella riunione dei parlamentari. 'Sono il papà del M5s, non il Padre Padrone'. La replica immediat… - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: M5s, riunione degli eurodeputati: 'Evitare drammatica spaccatura' #M5s - giannettimarco : RT @ilriformista: Il video irrompe nella riunione dei parlamentari. 'Sono il papà del M5s, non il Padre Padrone'. La replica immediata di C… - katnip74 : RT @ilriformista: Il video irrompe nella riunione dei parlamentari. 'Sono il papà del M5s, non il Padre Padrone'. La replica immediata di C… - analista1972 : RT @MediasetTgcom24: M5s, riunione degli eurodeputati: 'Evitare drammatica spaccatura' #M5s -