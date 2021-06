M5S | Renzi | “Italia Viva ha salvato il paese”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Aver sfiduciato Conte per mettere Draghi è stata una scelta coraggiosa di. Ciò che sta avvenendo in queste ore nei Cinque Stelle conferma che abbiamol’. Non eravamo noi gli irresponsabili. Irresponsabile era chi diceva allora: o Conte o voto”. Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di, si esprime così sulla rottura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. “Tutto davvero molto bene e tutto secondo le previsioni”, il sarcasmo mostrato ieri da Matteosui social. “Secondo Grillo ‘Conte non ha visione politica, né capacità ...

Unnon "moderato" come volevano Conte e Di Maio pone innanzitutto un problema all'esecutivo. Ed ... Non potevano mancare Carlo Calenda e Matteo, gongolanti per la fine di Conte e in strana ...... era da qua ndo l'Innominabile (Matteo, ndr) annuncia ò trionfante il ritiro delle sue ... che però sta all'opposizione)', Grillo vuole 'abbattere l'unico leader che aiuterebbe ila restare al ...“Aver sfiduciato Conte per mettere Draghi è stata una scelta coraggiosa di Italia Viva. Ciò che sta avvenendo in queste ore nei Cinque Stelle conferma che abbiamo salvato l’Italia. Non eravamo noi gli ...M5S: Conte, svolta autarchica che mortifica tutti grillo conte (ANSA) - Il post di Beppe Grillo "non è" una delusione "solo per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un'intera ...