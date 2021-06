M5S | Pizzarotti | “Grillo padre padrone da sempre”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “La crisi dei 5 Stelle non nasce oggi, né lo scontro tra Conte eè la causa, semmai è una conseguenza. La crisi dei 5 Stelle viene messa a nudo quando sono andati al governo per la prima volta: con la Lega e poi col Pd. Lì è stata definitivamente svelata la loro totale mancanza di identità politica”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Parma Federico, ex esponente del M5S. “Il Movimento è un partito senza identità, non è di destra o di sinistra perché non poggia su alcun valore fondante, se non quello unico della protesta, cioè il Di Battista pensiero.è unda ...

Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Parma Federico, ex esponente del. "Il Movimento è un partito senza identità, non è di destra o di sinistra perché non poggia su alcun valore ...O del sindaco di Parma Federico: persone di qualità che hanno rotto con ilper il semplice fatto che hanno cercato di continuare a pensare con la loro testa. Ebbene Grillo altro non ...“La crisi dei 5 Stelle non nasce oggi, né lo scontro tra Conte e Grillo è la causa, semmai è una conseguenza. La crisi dei 5 Stelle viene messa a nudo quando sono andati al governo per la prima volta: ...Con il suo post di ieri pomeriggio Beppe Grillo mette certamente in grande difficoltà il suo rivale contemporaneo, ma questa è poco più che cronaca d’attualità. Quel che più conta della nota sprezzant ...