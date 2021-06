M5S nel caos, Appendino: «Sono amareggiata, persa un’occasione. Farò le mie valutazioni» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Psicodramma nei 5S. La mossa di Grillo ha preso in contropiede Chiara Appendino che fino all’ultimo aveva sperato che il progetto di Giuseppe Conte decollasse. «Sono molto amareggiata da quello che è successo e penso che Conte potesse essere la persona giusta. Credo ci sia molto sgomento anche la base, gli attivisti e le persone che hanno vissuto tutto il percorso come me Sono spaesate. A caldo mi sento solo di dire che abbiamo perso una grandissima occasione e che faremo tutte le nostre valutazioni, io Farò le mie personali». Il sindaco di Torino mostra tutta la sua amarezza. «Auspicavo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Psicodramma nei 5S. La mossa di Grillo ha preso in contropiede Chiarache fino all’ultimo aveva sperato che il progetto di Giuseppe Conte decollasse. «moltoda quello che è successo e penso che Conte potesse essere la persona giusta. Credo ci sia molto sgomento anche la base, gli attivisti e le persone che hanno vissuto tutto il percorso come mespaesate. A caldo mi sento solo di dire che abbiamo perso una grandissima occasione e che faremo tutte le nostre, iole mie personali». Il sindaco di Torino mostra tutta la sua amarezza. «Auspicavo ...

