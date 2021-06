M5s, le parole di Conte il giorno dopo lo strappo di Grillo: “Svolta autarchica mortificazione per un’intera comunità. Andiamo avanti” – Il video (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andiamo avanti? “Mai indietro”. Così l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte a LaPresse il giorno dopo la rottura sancita con un post da Beppe Grillo. Ci sono rimasto male “ma non tanto per me. Questa Svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro”, ha spiegato. Conte, in tenuta sportiva, era accompagnato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021)? “Mai indietro”. Così l’ex presidente del Consiglio Giuseppea LaPresse illa rottura sancita con un post da Beppe. Ci sono rimasto male “ma non tanto per me. Questacredo sia unaper una interache io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È una grandeper tutti loro”, ha spiegato., in tenuta sportiva, era accompagnato ...

