M5s, Grillo: 'Stiamo uniti, non sono padre - padrone ma ho agito col cuore' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nei confronti di Giueppe Conte 'ho agito come dovevo agire: con il mio cuore, con la mia anima e con la mia intelligenza. Non sono il padre - padrone del Movimento 5 Stelle'. Lo sostiene Beppe Grillo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nei confronti di Giueppe Conte 'hocome dovevo agire: con il mio, con la mia anima e con la mia intelligenza. Nonildel Movimento 5 Stelle'. Lo sostiene Beppe...

