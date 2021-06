M5S, Grillo ruggisce a Crimi: «Autorizza Rousseau al trattamento dati o avrai conseguenze» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo l'attacco a Conte, deleggitimato di fatto a guidare il M5S, Grillo ha inviato un diktat a Vito Crimi, attuale reggente del Movimento: «Ti invito ad Autorizzare, entro e non oltre le prossime 24 ore, la Piattaforma Rousseau al trattamento dei dati, come espressamente consentito dal provvedimento del garante della privacy e come rientrante nei poteri del titolare del trattamento. Nel caso, invece, in cui decidessi di utilizzare subito la nuova piattaforma, sarai ritenuto responsabile» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo l'attacco a Conte, deleggitimato di fatto a guidare il M5S,ha inviato un diktat a Vito, attuale reggente del Movimento: «Ti invito adre, entro e non oltre le prossime 24 ore, la Piattaformaaldei, come espressamente consentito dal provvedimento del garante della privacy e come rientrante nei poteri del titolare del. Nel caso, invece, in cui decidessi di utilizzare subito la nuova piattaforma, sarai ritenuto responsabile» L'articolo proviene da Firenze Post.

