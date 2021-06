M5S, Grillo “Non sono padre padrone, Conte non è persona adatta” (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sei minuti e 30 secondi di video per raccontare al popolo della rete la sua verità sullo strappo con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Beppe Grillo ha deciso di postare un video in cui ricostruisce i giorni più tumultuosi del Movimento. Prima una premessa per allontanare su di sè tutte le accuse. “Sento delle dichiarazioni che mi fanno male e che non merito” osserva. “Ci siamo visti tutti insieme con Conte e gli abbiamo dato l’incarico: rifai il movimento, vai nei territori, è in crisi. Avevamo bisogno di lui, siamo un movimento che può mutare, può cambiare, è giusto che ci sia una persona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sei minuti e 30 secondi di video per raccontare al popolo della rete la sua verità sullo strappo con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe. Beppeha deciso di postare un video in cui ricostruisce i giorni più tumultuosi del Movimento. Prima una premessa per allontanare su di sè tutte le accuse. “Sento delle dichiarazioni che mi fanno male e che non merito” osserva. “Ci siamo visti tutti insieme cone gli abbiamo dato l’incarico: rifai il movimento, vai nei territori, è in crisi. Avevamo bisogno di lui, siamo un movimento che può mutare, può cambiare, è giusto che ci sia una...

Advertising

davidallegranti : E non avete idea di che cosa scriverà Grillo quando scoprirà che il M5s ha fatto eleggere Carlo Sibilia e Paola Taverna - bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - fattoquotidiano : Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capa… - DirettaSicilia : M5S, Grillo “Non sono padre padrone, Conte non è persona adatta”, - boborock55 : @cugusi1952 @AlvisiConci Stasera per la prima volta vedrò ##AccordiEDisaccordi con #Travaglio e #Scanzi per godere… -