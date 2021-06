M5s, Grillo: "Ho chiesto solo la struttura garante identica a quella attuale" (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Mi e' arrivata la bozza e leggendo ho capito che al centro si metteva lui, ma agli ultimi Stati Generali gli iscritti avevano chiesto di fare una distribuzione dei poteri. Se tieni tutto in mano ti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Mi e' arrivata la bozza e leggendo ho capito che al centro si metteva lui, ma agli ultimi Stati Generali gli iscritti avevanodi fare una distribuzione dei poteri. Se tieni tutto in mano ti ...

