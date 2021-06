M5S, Grillo a Crimi: “Autorizza votazione su Rousseau entro 24 ore” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fondatore e garante del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo ha risposto al capo politico M5S Vito Crimi, che questa mattina ha spiegato di non essere d’accordo sulla sua linea. “Vito, ti ho già risposto ieri in privato con il seguente messaggio: Credo che tu non abbia ben interpretato il provvedimento del garante della privacy che ti rimetto”, ha scritto Grillo in un post pubblicato su Facebook. “La parte cerchiata in rosso specifica bene che Rousseau può trattare i dati in caso di esplicite e specifiche richieste del movimento. Oltretutto il titolare dei dati può sempre decidere a chi farli trattare. Nessuna galera, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fondatore e garante del Movimento Cinque Stelle Beppeha risposto al capo politico M5S Vito, che questa mattina ha spiegato di non essere d’accordo sulla sua linea. “Vito, ti ho già risposto ieri in privato con il seguente messaggio: Credo che tu non abbia ben interpretato il provvedimento del garante della privacy che ti rimetto”, ha scrittoin un post pubblicato su Facebook. “La parte cerchiata in rosso specifica bene chepuò trattare i dati in caso di esplicite e specifiche richieste del movimento. Oltretutto il titolare dei dati può sempre decidere a chi farli trattare. Nessuna galera, ...

