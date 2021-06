M5S, Grillo a Crimi “Autorizza entro 24 ore il voto su Rousseau” (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Come ti ho sempre detto, prima di poter votare su un’altra piattaforma è, infatti, necessario modificare lo statuto con una votazione su Rousseau. Inoltre nella mancanza dell’organo direttivo l’unico Autorizzato ad indire le elezioni dello stesso è il garante, e in quanto tale l’ho fatto secondo le sole modalità possibili previste dallo statuto vigente (art. 4 lettera b)”. Così su Facebook il garante del MoVimento 5 Stelle replica al reggente Vito Crimi, che si rifiuta di indire la votazione sulla piattaforma Rousseau per il comitato direttivo.“Inoltre il garante della privacy non ha mai identificato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Come ti ho sempre detto, prima di poter votare su un’altra piattaforma è, infatti, necessario modificare lo statuto con una votazione su. Inoltre nella mancanza dell’organo direttivo l’unicoto ad indire le elezioni dello stesso è il garante, e in quanto tale l’ho fatto secondo le sole modalità possibili previste dallo statuto vigente (art. 4 lettera b)”. Così su Facebook il garante del MoVimento 5 Stelle replica al reggente Vito, che si rifiuta di indire la votazione sulla piattaformaper il comitato direttivo.“Inoltre il garante della privacy non ha mai identificato ...

Advertising

davidallegranti : E non avete idea di che cosa scriverà Grillo quando scoprirà che il M5s ha fatto eleggere Carlo Sibilia e Paola Taverna - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - PaoloSpallino : Perche fa' questi discorsi? Svolta autarchica come mortificazione, e' la visione di un' idea europeista che ha prod… - BlondMan68 : #Conte atlantista, #Grillo euroasiatico con un occhio di riguardo per la Cina. Per come si sta muovendo la politica… -