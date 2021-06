M5S | Grillo a Crimi “Autorizza entro 24 ore il voto su Rousseau”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Come ti ho sempre detto, prima di poter votare su un'altra piattaforma è, infatti, necessario modificare lo statuto con una votazione su. Inoltre nella mancanza dell'organo direttivo l'unicoto ad indire le elezioni dello stesso è il garante, e in quanto tale l'ho fatto secondo le sole modalità possibili previste dallo statuto vigente (art. 4 lettera b)”. Così su Facebook il garante del MoVimento 5 Stelle replica al reggente Vito, che si rifiuta di indire la votazione sulla piattaformaper il comitato direttivo.“Inoltre il garante della privacy non ha mai identificato in ...

16.23a Crimi: autorizza voto Rousseau"invita" Crimi "ad autorizzare entro 24 ore la Piattaforma Rousseau al trattamento dei dati", per consentire agli iscritti deldi votare per un Comitato direttivo. Così dopo la rottura con ...... andate ad ascoltare gli attivisti veri, quelli che hanno portato il Movimento a Roma!? Sta ... Sono entrati coloro che non conoscevano nulla dele i risultati sono davanti gli occhi di tutti ...Grillo è un padre padrone da sempre, e da sempre è inaffidabile: lo si scopre solo oggi? "La crisi dei 5 Stelle non nasce oggi, né lo scontro tra Conte e Grillo è la causa, semmai è una… Leggi ...ROMA - "Come ti ho sempre detto, prima di poter votare su un'altra piattaforma è, infatti, necessario modificare lo statuto con una votazione su Rousseau. Inoltre nella mancanza dell'organo direttivo ...