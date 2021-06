(Di mercoledì 30 giugno 2021) «Il Movimento si appresta aun Comitato direttivo? Bene. Ma voti pure sulla propria permanenza al». Con i suoi ex-colleghi, Alessandro Digioca come il gatto col topo. Fa l’indifferente, si chiama fuori, annuncia viaggi dall’altra parte del mondo, ma appena può sferra l’unghiata. L’ultima proprio in queste ore, di fronte al marasma di un M5S ridotto ormai a carcassa contesa trae Conte. E mentre il corpaccione ex-grillino si accapiglia su elenchi, piattaforme e direttivi, lui sgancia sulla rissa la bomba atomica della sostanza politica. Così Disul sito Tpi.it Quasi ...

Advertising

Adnkronos : #DiBattista: 'Fino a che il #M5S sosterrà un governo dei potenti, io sarò dall'altra parte della barricata'. - Open_gol : I tre scenari: il partito di governo guidato da Conte, il MoVimento di lotta del Padre Padrone e il grande ritorno… - fanpage : L’ex parlamentare Alessandro Di Battista interviene dal Sud America sulle ultime vicende del M5s - LuisTheHammer : @beppe_grillo Hai fatto bene a liquidare Conte, che voleva trasformare il M5S in un comune partito di politicanti p… - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: M5S, Di Battista sfida Grillo: «Perché non fai votare la base sul sostegno al governo Draghi?» -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Battista

Nel dibattito interno ai 5Stelle è intervenuto anche l'ex deputato Alessandro Diche con ... sarebbe doverosa una votazione sulla permanenza o meno delnel governo dell'assembramento. ...La cosa più bella delè stata la speranza che ha regalato ai cittadini di poter essere in prima ... Io penso che il Presidente della Camera Roberto Fico sia, insieme con Alessandro Di, una ...Beppe Grillo in un video torna sulla bozza dello statuto M5S di Giuseppe Conte: «Mi è arrivata la bozza, ed era una roba in cui si metteva al centro lui, forse ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...