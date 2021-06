M5S, Crimi: “Il voto non potrà avvenire su Rousseau. La piattaforma è inibita al trattamento dei dati degli iscritti” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Beppe Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del MoVimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione”. Lo scrive in un post su Facebook il reggente del M5S, Vito Crimi, a proposito della posizione assunta ieri da Beppe Grillo (leggi l’articolo). Il voto – aggiunge ancora Crimi -, tuttavia, non potrà avvenire sulla piattaforma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Beppe Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del MoVimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione”. Lo scrive in un post su Facebook il reggente del M5S, Vito, a proposito della posizione assunta ieri da Beppe Grillo (leggi l’articolo). Il– aggiunge ancora-, tuttavia, nonsulla...

