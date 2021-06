**M5S: Conte, 'svolta autarchica, una grande mortificazione per tutti'** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. Adnkronos) - Andiamo avanti? "Mai indietro". Così Giuseppe Conte in un video su Corriere.it intercettato davanti alla sua casa a Roma. A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimo post di Beppe Grillo, Conte risponde: "Non tanto per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E' una grande mortificazione per tutti loro". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. Adnkronos) - Andiamo avanti? "Mai indietro". Così Giuseppein un video su Corriere.it intercettato davanti alla sua casa a Roma. A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimo post di Beppe Grillo,risponde: "Non tanto per me. Questacredo sia unaper una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E' unaperloro".

