M5s, Conte replica a Grillo: “Svolta autarchica mortificazione per il movimento” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il ‘Vaffa’ di Grillo, la reazione. Giuseppe Conte replica al Garante del movimento 5 Stelle, che ieri lo ha scaricato senza troppi complimenti e giri di parole: “Conte non ha visione e capacità manageriali. Non permetto un partito unipersonale”. Parole che hanno colpito l’ex premier, intercettato da La Presse mentre usciva di casa, in direzione campo da tennis. “Se mi è dispiaciuto? Non tanto per me – dice Conte dopo qualche attimo di esitazione – Questa Svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il ‘Vaffa’ di, la reazione. Giuseppeal Garante del5 Stelle, che ieri lo ha scaricato senza troppi complimenti e giri di parole: “non ha visione e capacità manageriali. Non permetto un partito unipersonale”. Parole che hanno colpito l’ex premier, intercettato da La Presse mentre usciva di casa, in direzione campo da tennis. “Se mi è dispiaciuto? Non tanto per me – dicedopo qualche attimo di esitazione – Questacredo sia unaper una intera comunità che io ho ...

DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - LaSabri05506139 : RT @APatrignan: @MicheleGubitosa No, non può finire qui ! Dovete essere voi portavoce a far rinsavire Beppe, la sua mossa fa morire il M5S… - foscocasantica : RT @lucianocapone: Beppe Grillo: 'Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capaci… -