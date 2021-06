M5S, Conte dopo la rottura con Grillo: “No alla svolta autarchica” (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ex premier Giuseppe Conte dice di esserci rimasto male, dopo la rottura con Grillo. E, intanto, incassa il pieno sostegno di Vito Crimi Un “day after” abbastanza concitato. Giuseppe Conte ha parlato subito dopo lo strappo sancito con Grillo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. L’ex premier dice di esserci rimasto male per il post di Grillo, anche perché lui stesso aveva raccolto l’impegno per rilanciare il Movimento. Negli ultimi quattro mesi ha lavorato al nuovo statuto, ha mediato con Davide Casaleggio per ottenere i dati degli iscritti. Poi ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ex premier Giuseppedice di esserci rimasto male,lacon. E, intanto, incassa il pieno sostegno di Vito Crimi Un “day after” abbastanza concitato. Giuseppeha parlato subitolo strappo sancito conper quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. L’ex premier dice di esserci rimasto male per il post di, anche perché lui stesso aveva raccolto l’impegno per rilanciare il Movimento. Negli ultimi quattro mesi ha lavorato al nuovo statuto, ha mediato con Davide Casaleggio per ottenere i dati degli iscritti. Poi ...

DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - fattoquotidiano : Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capa… - Luigi78859490 : RT @Virus1979C: Avete notato che i giornaloni non parlano più della base m5s, è sparita dal racconto....motivo è semplice, perché sta al 90… - cor_dil : RT @DSantanche: Un personaggio in cerca di poltrone e un movimento che ha tradito se stesso, e già non era un granché. Settimane di pantomi… -