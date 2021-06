M5s | Boschi | ' ciò che sta avvenendo conferma che Iv ha salvato l' Italia'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Aver sfiduciato Conte per mettere Draghi è stata una scelta coraggiosa diViva. "Ciò che stain queste ore nei Cinque Stelleche abbiamol'. Non eravamo noi gli irresponsabili. Irresponsabile era chi diceva allora: o Conte o voto". Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena, presidente dei deputati diviva.

