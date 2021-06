M5S allo sbando, ultimatum di Grillo a Crimi: “Autorizza il voto su Rousseau entro 24 ore” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu – “Autorizza la votazione su Rousseau entro 24 ore“: è l’ultimatum di Beppe Grillo a Vito Crimi dopo che il garante ha cacciato Giuseppe Conte come possibile leader di un M5S sempre più allo sbando. C’è grande confusione sotto il cielo pentastellato ma una cosa è certa: a dettare legge è sempre Grillo. E il ribelle Crimi ora dovrà scegliere da che parte stare (a spese sue). Ma andiamo per ordine. Grillo caccia Conte, oggi il vertice dei parlamentari 5 Stelle Se Conte, dopo esser stato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu – “la votazione su24 ore“: è l’di Beppea Vitodopo che il garante ha cacciato Giuseppe Conte come possibile leader di un M5S sempre più. C’è grande confusione sotto il cielo pentastellato ma una cosa è certa: a dettare legge è sempre. E il ribelleora dovrà scegliere da che parte stare (a spese sue). Ma andiamo per ordine.caccia Conte, oggi il vertice dei parlamentari 5 Stelle Se Conte, dopo esser stato ...

Advertising

Radio1Rai : ??'Gli ultimi avvenimenti mi inducono ad una riflessione sul mio ruolo e sulla mia permanenza nel movimento. Manter… - marioaf18 : RT @CarlaKaky: Il calcio nel deretano assestato ieri da Grillo allo sguattero dei Poteri Forti Giuseppi non basta. Se ne vadano anche lo st… - ignaziore : RT @nassomanuela: #Crimi dice “Manterrò le mie funzioni per il tempo utile a consentire gli adempimenti necessari allo svolgimento delle pr… - MarceVann : RT @nassomanuela: #Crimi dice “Manterrò le mie funzioni per il tempo utile a consentire gli adempimenti necessari allo svolgimento delle pr… - mistermeo : RT @Radio1Rai: ??'Gli ultimi avvenimenti mi inducono ad una riflessione sul mio ruolo e sulla mia permanenza nel movimento. Manterrò le mie… -