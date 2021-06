M5S a pezzi: Crimi contrariato annuncia l’addio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Beppe Grillo, quello che ha dato la visione di essere un rivoluzionario pubblica un nuovo post e crea nuove crepe. Il M5S a pezzi perde un altro storico esponente, Vito Crimi. È stato uno dei capisaldi. Ha rappresentato per primo il Movimento al senato con non poche critiche ma oggi prende una decisione. Si a Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Beppe Grillo, quello che ha dato la visione di essere un rivoluzionario pubblica un nuovo post e crea nuove crepe. Il M5S aperde un altro storico esponente, Vito. È stato uno dei capisaldi. Ha rappresentato per primo il Movimento al senato con non poche critiche ma oggi prende una decisione. Si a

Advertising

PaoloBersani : @ilfoglio_it @mov5stelle @fattoquotidiano @reportrai3 @M5S_Senato @M5S_Camera Il cerchio magico del #dittattore per… - CarloneDaniela : RT @sevenseasmarina: #Dibba 'Leggete il resoconto di questi 4 mesi del governo di tutti Mettiamo insieme i pezzi Ma cosa cazzo ci sta a far… - maximchd : RT @tempoweb: 'Era lingua in bocca con Conte e ora...' Paragone fa pezzi Grillo #grillo #paragone #conte #m5s #rousseau #iltempoquotidiano… - PaoloBersani : @SkyTG24 @lastampa Il cerchio magico del #dittattore perde irrevocabilmente pezzi, ma #Grillo non è abbastanza luci… - PaoloBersani : @la_kuzzo @riotta Il cerchio magico del #dittattore perde pezzi, #Grillo non è abbastanza lucido da capire che non… -