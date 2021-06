Lutto nel mondo della moda italiana, lo stilista è morto nella sua casa. L’annuncio della famiglia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lutto nella moda italiana, lo stilista se n’è andato a 82 anni. A dare la notizia la moglie e i figli. A quanto si apprende si è spento nella sua casa di Lecce. A esprimere cordoglio, per primo, il sindaco della città Carlo Salvemini. “Con lui Lecce è entrata nel circuito della grande moda italiana proprio negli anni in cui questa si conquistava il suo posto di primo piano nel mondo. Il suo atto di massima generosità, però, è stato quello di mettere la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021), lose n’è andato a 82 anni. A dare la notizia la moglie e i figli. A quanto si apprende si è spentosuadi Lecce. A esprimere cordoglio, per primo, il sindacocittà Carlo Salvemini. “Con lui Lecce è entrata nel circuitograndeproprio negli anni in cui questa si conquistava il suo posto di primo piano nel. Il suo atto di massima generosità, però, è stato quello di mettere la sua ...

Advertising

Monica734322417 : RT @tg2rai: Confermato il fermo in carcere per il ragazzo che ha confessato l'omicidio di Chiara Gualzetti, sedici anni. Lutto cittadino e… - tg2rai : Confermato il fermo in carcere per il ragazzo che ha confessato l'omicidio di Chiara Gualzetti, sedici anni. Lutto… - leeknow_rt : RT @ReteVeneta: MUSSOLENTE | LUTTO NEL MONDO DELL’IMPRENDITORIA: SI E’ SPENTO LINO BIASION - ReteVeneta : MUSSOLENTE | LUTTO NEL MONDO DELL’IMPRENDITORIA: SI E’ SPENTO LINO BIASION - CircoloNaCervia : Lutto nel mondo della vela: Andrea Patacca si è spento -