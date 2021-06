Lulic saluta la Lazio: «Porterà i tifosi nel cuore. Ecco perché lascio» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo 10 anni con la maglia della Lazio, Senad Lulic saluta i colori biancocelesti. Il post social del bosniaco 10 anni e 371 presenze dopo, la storia d’amore tra la Lazio e Senad Lulic è arrivata ufficialmente ai titoli di coda. Oggi è stato l’ultimo giorno in biancoceleste per l’eroe del 26 maggio, il contratto del bosniaco non è stato rinnovato. L’ormai ex capitano ha voluto ringraziare i tifosi e lanciare una piccola frecciatina in un post Instagram: «Cari laziali, è arrivato il momento di salutarci, di dirci arriverderci dopo 10 bellissimi anni e 371 presenze ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo 10 anni con la maglia della, Senadi colori biancocelesti. Il post social del bosniaco 10 anni e 371 presenze dopo, la storia d’amore tra lae Senadè arrivata ufficialmente ai titoli di coda. Oggi è stato l’ultimo giorno in biancoceleste per l’eroe del 26 maggio, il contratto del bosniaco non è stato rinnovato. L’ormai ex capitano ha voluto ringraziare ie lanciare una piccola frecciatina in un post Instagram: «Cari laziali, è arrivato il momento dirci, di dirci arriverderci dopo 10 bellissimi anni e 371 presenze ...

