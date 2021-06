Lulic saluta la Lazio: “Non ho avuto la possibilità di continuare. A volte la speranza non basta” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di seguito il saluto di Senad Lulic alla Lazio, con il giocatore che da domani sarà ufficialmente svincolato: “Cari laziali, è arrivato il momento di salutarci, di dirci arrivederci dopo 10 bellissimi anni e 371 presenze vissute con l’aquila sul petto, con tutto me stesso. Dopo tanti successi, e indimenticabili ricordi, lascerò la Lazio perché non ho avuto la possibilità di continuare a giocare e lottare insieme a voi. Non tutti i sogni sono senza fine e non tutti i sogni dipendono solo dai nostri desideri. Le speranze e le volontà, a volte, da sole non ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di seguito il saluto di Senadalla, con il giocatore che da domani sarà ufficialmente svincolato: “Cari laziali, è arrivato il momento dirci, di dirci arrivederci dopo 10 bellissimi anni e 371 presenze vissute con l’aquila sul petto, con tutto me stesso. Dopo tanti successi, e indimenticabili ricordi, lascerò laperché non holadia giocare e lottare insieme a voi. Non tutti i sogni sono senza fine e non tutti i sogni dipendono solo dai nostri desideri. Le speranze e le volontà, a, da sole non ...

Advertising

TransferIta : #Lulic saluta la #Lazio dopo 10 anni - pasqualinipatri : SOCIAL| Lulic saluta la Lazio: “Vi porterò sempre nel mio cuore, vado via perchè non ho avuto la possibilità di con… - californiet : Volevo ringraziare Senad Lulic per avermi fatto vivere il mio giorno più bello in quello stadio, donandomi un'emozi… - frapietrella : Dopo 10 anni #Lulic saluta la Lazio - LeBombeDiVlad : ???? #Lazio, #Lulic saluta il club biancoceleste ?? Queste le sue parole #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -