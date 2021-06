L’Ue pronta a ricorrere alla Corte di Giustizia europea sulla legge anti-Lgbt dell’Ungheria (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Ue valuta la possibilità di presentare un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia europea contro la legge ungherese che vieta la “promozione dell’omosessualità” ai minori e ritenuta da diversi governi dei Paesi dell’Unione un provvedimento discriminatorio verso le persone Lgbtq. “Siamo determinati ad agire in fretta”, ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Vera Jorouva. “Abbiamo già inviato una lettera alle autorità ungheresi, in cui esprimiamo le nostre preoccupazioni e chiediamo spiegazioni sulla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021)valuta la possibilità di presentare un ricorso dinanzidicontro laungherese che vieta la “promozione dell’omosessualità” ai minori e ritenuta da diversi governi dei Paesi dell’Unione un provvedimento discriminatorio verso le personeq. “Siamo determinati ad agire in fretta”, ha dichiarato la vice presidente della Commissione, Vera Jorouva. “Abbiamo già inviato una lettera alle autorità ungheresi, in cui esprimiamo le nostre preoccupazioni e chiediamo spiegazioni...

