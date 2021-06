Love is in the air, trama 30 giugno: un nuovo scontro (Di mercoledì 30 giugno 2021) nuovo scontro tra Eda e Serkan, come rivela la trama di Love is in the air di oggi, mercoledì 30 giugno. La finta coppia ha litigato pesantemente davanti a tutti i collaboratori della Art Life dopo che si è scoperto che Kaan ha rubato il progetto di illuminotecnica ideato da Bolat. Quest'ultimo, quando l'ha saputo, ha subito dato in escandescenze contro Eda in quanto è l'unica ad aver avuto accesso al fascicolo per andare a registrarlo all'ufficio brevetti. La giovane è stata aggredita e umiliata pubblicamente ed è scappata dallo studio in lacrime. L'atteggiamento di Serkan è stato condannato dai suoi ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 30 giugno 2021)tra Eda e Serkan, come rivela ladiis in the air di oggi, mercoledì 30. La finta coppia ha litigato pesantemente davanti a tutti i collaboratori della Art Life dopo che si è scoperto che Kaan ha rubato il progetto di illuminotecnica ideato da Bolat. Quest'ultimo, quando l'ha saputo, ha subito dato in escandescenze contro Eda in quanto è l'unica ad aver avuto accesso al fascicolo per andare a registrarlo all'ufficio brevetti. La giovane è stata aggredita e umiliata pubblicamente ed è scappata dallo studio in lacrime. L'atteggiamento di Serkan è stato condannato dai suoi ...

Advertising

flawsmiles : @idiblue2 nooo che meraviglia piango, ma poi guarda che belle pure le sedie ?? bellissimo non vedo l’ora!! ho notato… - _predawnchaos : in the mood for love sulla spiaggia la serata del giorno in cui arrivo ?? libero accesso ?? - jackiexgolden : RT @nicxperfectnow: il mio pensiero va a quelle persone che stanno vicino a louis durante la partita, vi sono vicina, all the love - Whatsername_17_ : Sto per fare una cosa molto pazza ossia vedere il video di #STARTINGLINE di #lukehemmings su pc in modalità intera… - ItsLucyEm : Love is in the air, trama turca: Ayfer sa che la relazione tra la nipote e Serkan è finta -