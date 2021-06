LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di giovedi 1 luglio 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) anticipazioni puntata della soap turca LOVE is in the Air di giovedì 1° luglio 2021: Leggi anche: LOVE Is In The Air anticipazioni: ALPTEKIN avrà un infarto, ecco perché Eda vuole licenziarsi dalla Art Life dopo la lite con Serkan, chiudendo i rapporti anche con lui: il ragazzo però riesce a beccarla mentre lascia l’ufficio e da qui nasce una nuova lite. Serkan infatti vorrebbe fidarsi di Eda riguardo la fuga di informazioni del brevetto, ma le chiede una prova concreta della sua innocenza. Ceren intanto incontra la giornalista “incriminata”: nel momento in cui si ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 giugno 2021)della soap turcais in the Air di giovedì 1°: Leggi anche:Is In The Air: ALPTEKIN avrà un infarto, ecco perché Eda vuole licenziarsi dalla Art Life dopo la lite con Serkan, chiudendo i rapporti anche con lui: il ragazzo però riesce a beccarla mentre lascia l’ufficio e da qui nasce una nuova lite. Serkan infatti vorrebbe fidarsi di Eda riguardo la fuga di informazioni del brevetto, ma le chiede una prova concreta della sua innocenza. Ceren intanto incontra la giornalista “incriminata”: nel momento in cui si ...

