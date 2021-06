Love Is In The Air anticipazioni: arriva EFE AKMAN, un nuovo nemico per SERKAN! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nonostante l’uscita di scena di Kaan Karada? (?smail Ege ?a?maz), Serkan Bolat (Kerem Bursin) non potrà comunque stare tranquillo nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Anche se sarà ormai felice al fianco dell’amata Eda Yildiz (Hande Ercel), il bell’architetto dovrà tentare di arginare le interferenze di Efe AKMAN (Ali Ersan Duru), il suo nuovo socio. Leggi anche: Love IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di giovedi 1 luglio 2021 Love Is In The Air, news: Selin vende le sue azioni a Efe AKMAN Le anticipazioni segnalano che la situazione ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nonostante l’uscita di scena di Kaan Karada? (?smail Ege ?a?maz), Serkan Bolat (Kerem Bursin) non potrà comunque stare tranquillo nelle prossime puntate italiane diIs In The Air. Anche se sarà ormai felice al fianco dell’amata Eda Yildiz (Hande Ercel), il bell’architetto dovrà tentare di arginare le interferenze di Efe(Ali Ersan Duru), il suosocio. Leggi anche:IS IN THE AIR,puntata di giovedi 1 luglio 2021Is In The Air, news: Selin vende le sue azioni a EfeLesegnalano che la situazione ...

