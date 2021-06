Love is in the air anticipazioni 30 giugno 2021, Serkan cerca disperatamente Eda (Di mercoledì 30 giugno 2021) Serkan ha accusato ingiustamente Eda di aver dato i disegni del nuovo lampadario a Kaan, ma nella puntata di Love is in the air del 30 giugno 2021, il Bolat capirà di dover chiarire la situazione con lei e per questo, quando scoprirà del suo arrivo in azienda cercherà di incontrarla. Infatti Engin ha chiesto alla Yildiz di aiutarlo a sistemare la questione dei brevetti, lei accetta solo perchè gli ha assicurato che Serkan non ci sarà, ignorando invece che potrebbe avere un faccia a faccia proprio con lui. L’episodio sarà trasmesso alle ore 15:30 su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha accusato ingiustamente Eda di aver dato i disegni del nuovo lampadario a Kaan, ma nella puntata diis in the air del 30, il Bolat capirà di dover chiarire la situazione con lei e per questo, quando scoprirà del suo arrivo in azienda cercherà di incontrarla. Infatti Engin ha chiesto alla Yildiz di aiutarlo a sistemare la questione dei brevetti, lei accetta solo perchè gli ha assicurato chenon ci sarà, ignorando invece che potrebbe avere un faccia a faccia proprio con lui. L’episodio sarà trasmesso alle ore 15:30 su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

