Love is in the air, anticipazioni 1 luglio: si scopre la verità su Eda!

Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 1 luglio. Eda si licenzia e non vuole saperne più niente, ma si scopre la verità!

Eda sul letto – Love is in the air (via social)

Serkan, accusando Eda, ha distrutto la loro storia d'amore. Sentirsi dare della ladra, di aver tradito la Art Life per favorire il rivale Kaan Karadag vendendogli un progetto importantissimo per l'azienda (clicca qui per i dettagli dell'accaduto) ha ferito tremendamente la ragazza. In realtà, il suo acerrimo nemico lavorativo ha approfittato dell'ingenuità di Melo per sottrarre a Eda le carte contenenti il ...

