Love is in the air anticipazioni 1° luglio 2021: Eda si licenzia e abbandona Serkan (Di mercoledì 30 giugno 2021) Love is in the air torna domani, giovedì 1° luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda, dopo lo scandalo dei brevetti, decide di licenziarsi. Love is in the air torna domani, giovedì 1° luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni prospettano ancora burrasca tra Serkan ed Eda, che vuole lasciarsi tutto alle spalle. Dopo la lite tra Serkan ed Eda per la fuga di informazioni riguardanti l'azienda, la giovane decide di licenziarsi e chiudere ...

