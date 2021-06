Lombardia: Regione stanzia rimborso 9,3 mln euro per 'Covid hotel' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - Uno stanziamento di 9,3 milioni di euro come 'rimborso' alle strutture recettive che si sono rese disponibili nella collaborazione per affrontare l'emergenza sanitaria. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Le Ats hanno assicurato, attraverso una manifestazione d'interesse, anche per il 2021, la disponibilità, su tutto il territorio regionale, di 'Covid hotel' (hanno aderito 17 strutture), per cittadini positivi al Covid con sintomi lievi o asintomatici che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - Unomento di 9,3 milioni dicome '' alle strutture recettive che si sono rese disponibili nella collaborazione per affrontare l'emergenza sanitaria. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Le Ats hanno assicurato, attraverso una manifestazione d'interesse, anche per il 2021, la disponibilità, su tutto il territorio regionale, di '' (hanno aderito 17 strutture), per cittadini positivi alcon sintomi lievi o asintomatici che ...

